Sådan gik sommeren: Flere overnattende gæster, end der plejer at være

For få turister

Steen Sørensen, Den gamle Købmandsgård, Vestergade: For os blev Kirsebærfestivalen den bedste nogensinde. Men ellers så er sommeren på det jævne. Vi hænger lige på, men vi ville jo gerne vækste. Min oplevelse er, at vi mangler turister i år. Jeg ville ønske, at Kerteminde Kommune ville investere lidt i at sende turistbureauet på messer og lave massiv markedsføring i de skandinaviske lande. Det er meget at investere 500.000 kroner i en bæredygtighedsfestival (som man allerede har det i Ålborg og Vallensbæk), hvor man forventer 5000 deltagere. Det kunne række langt til markedsføring i stedet for.