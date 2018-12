Sådan føles det: Vådservietter erstatter sæbe og vand i weekenden, når der skal spares på ældrepleje

Hvordan føles det, når sæbe og vand bliver erstattet med vådservietter? Det har Fyens Stiftstidende sat sig for at undersøge. En mulig besparelse, når der skal spares 20 millioner kroner på ældreområdet, kan nemlig blive vask med vådservietter i weekenden.

Nordøstfyn: 20 millioner skal der spares på ældreområdet i Kerteminde Kommune i 2019. Et af besparelsesforslagene er, at ældre i weekenden bliver etagevasket med vådservietter i stedet for vand, sæbe og vaskeklud.

Fyens Stiftstidende har sat sig for at finde ud af, hvordan det føles at blive vasket med en vådserviet. Derfor har jeg taget turen til Dalsbo Plejecenter i Rynkeby. Her er Social og Sundhedsassistent Bibi Jensen gået med til at vaske mig, så jeg kan mærke forskellen mellem at blive vasket med vådservietter og med vand og sæbe.

Jeg er meget nervøs, da jeg tager plads på badetaburetten på det institutionelle badeværelse. Jeg tænker, at det bliver virkelig grænseoverskridende at skulle vaskes af et andet menneske.

Bibi Jensen har fortalt, at vaskerutinen hos de ældre starter inde i sengen, hvor de bliver vasket forneden. Den del har vi dog sprunget over. Vi starter derimod ude på badeværelset, hvor jeg sidder med nøgen overkrop i skæret fra lysstofrørene.

Bibi Jensen tager en vådserviet fra pakken og begynder at vaske mig, som om det er den naturligste ting i verden.