Så sker der endelig noget: Påkørt gangbro i Munkebo pilles ned

Kerteminde: Gangbroen hen over Munkebovej i Munkebo blev i november sidste år torpederet af en lastbil, og i stedet for at udbedre skaden valgte kommunen at benytte lejligheden til at hæve broen, så man ikke tvinger de store lastbiler til at køre ad Fjordvej.

Selv om gangbroen har højest prioritet, har det vist sig at være et mere kompliceret projekt at få etableret broen.

Derfor var gangbroen ikke klar til skolestarten i august.

Men nu sker der noget i bro-projektet

Lørdag fra klokken 18 til søndag klokken 4 bliver den gamle gangbro taget ned. Derfor er det nødvendigt at spærre Munkebovej.

Der vil være en midlertidig omkørsel via Kystvejen/Fjordvej/Troels Allé.

Det bliver i november, at den nye bro vil blive stillet op. Til den tid bliver det også nødvendigt at spærre vejen af.