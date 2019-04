Så kan læsehestene endelig sætte i galop: Boghandel i Kerteminde er nu åben

Kerteminde: Torsdag kunne Michael Weylandt officielt slå dørene op til Kertemindes nye kombinerede boghandel og legetøjsbutik, der er rykket ind i de lokaler på Langegade, der tidligere husede Fakta-butikken.

Han er stødt på flere udfordringer undervejs, inden han torsdag kunne åbne. Nogle af butikkens leverandører afleverede nemlig de varer, der var tiltrængt den nye butik, til den gamle boghandel længere oppe ad Langegade, og da den jo nu er lukket, så røg varerne retur.

Derfor måtte Michael Weylandt skyde den officielle åbning en uge.

Da han officielt åbnede torsdag med rundstykker, kaffe og oreo-kiks, havde han dog allerede haft butikken åben.

Det skyldes en hurtig beslutning lørdag, hvor han var i butikken fra den tidlige morgenstund, og en tilfældigt forbipasserende, der havde været ved bageren efter rundstykker, spurgte, om der var åbent.

- Kom tilbage om nogle timer, svarede Michael Weylandt, og i mellemtiden fik han koblet et kasseapparat til, og på den måde havde der faktisk allerede været snigpremiere i butikken inden torsdag.

Torsdag summer butikken af nysgerrige kunder, og de ansatte har travlt med at ekspedere, og Michael Weylandt både ekspederer og sørger for, at der kommer kaffe på kanden.

- Jeg synes, at det er gået godt med at åbne butikken. Det er gået stille og roligt, fortæller han.

Mange af kunderne kommer for at købe den lokale forfatter Aksel Hundslevs bog "Under Kastanjetræet."

Desværre har den nye boghandler været nødt til at erkende, at butikken må åbne med nogle fejl og mangler, for der er stadig nogle af de ting, som han skulle have leveret, der ikke er dukket op.

Det gælder eksempelvis ugeblade og lotto, og noget af det inventar, som varerne skal præsenteres på.

- Jeg må bare tage en dyb indånding og acceptere det, smiler han.

Når han får målt butikken op, mener han selv, at hans butik med sine 550 kvadratmeter bliver landets største Bog og Idé.