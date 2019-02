Så er vandrerhjemmet klar: Kertemindes vandrerhjem har fået et ansigtsløft

Lørdag 9. marts kan nysgerrige sjæle få lov til at kigge ind i Hotel Skovpavillonen og Danhostel Kerteminde. Her er der åbent hus. Værtsparret John og Lene Haurits vil gerne vise det ombyggede vandrerhjem frem.

Kerteminde: Gå en tur i Lundgaardsskoven og stik så hovedet ind på Hotel Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde bagefter for at nyde lidt mad og drikke. Sådan kunne opskriften være på en god søndag i Kerteminde, og efter en større ombygning gør værtsparret Lene og John Haurits det muligt. Fra 1. april vil de gerne byde ind til søndagsbrunch og søndags-sødt, og de vil gøre det muligt at komme ind og spise "dagens varme ret." 9. marts holder Hotel Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde åbent hus, hvor nysgerrige kan komme forbi og se resultatet af ombygningen af det gamle vandrerhjem i udkanten af skoven. Kertemindes borgmester, Kasper E. Olesen, kommer også forbi og forestår den officielle indvielse ved at klippe den røde snor. Fra klokken 13 til 16 byder værtsparret på hjemmebagt kage og kaffe til alle, der lægger vejen forbi for at se de nye værelser, organeri/café, kursus - og opholdslokale, et nyt stort lounge - og receptionsområde samt større køkkenfaciliteter. Det er nu 10 år siden, at Lene og John Haurits overtog vandrerhjemmet, som var et sted, der inden de kom til, havde oplevet en del nedture. I første omgang ville parret kun forpagte stedet af Kerteminde Kommune for at se, hvad der gemte sig af skeletter i skabene. De skrev dog forpagtningskontrakten med kommunen under med en forkøbsret, og den har de så senere udnyttet. I den tid, de har haft stedet, har de investeret en del penge i at modernisere det for at gøre det mere up-to-date.

Mange har til de arrangementer spurgt: Hvor får I mad fra? Når vi har svaret, at det er fra vores køkken, er de blevet meget overraskede. Lene Haurtis, medejer af Hotel Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde.

Skal være lokalforankret Når mange af os hører ordet "vandrerhjem," sender det os på en minderejse til 6. klasse, da vi var på skolerejse på Bornholm og skulle sove i køjesenge på drenge - og pigegange. Her sov vi på tynde skummadrasser og fik pasta med kødsovs i spisesalen. De fordomme kender John og Lene Haurits, og det er dem, som de nu maner til jorden ved at byde ind i et vandrerhjem, hvor der mere er en stemning af et badehotel - nærmest som den trofaste seer i øjeblikket kan opleve i TV2's serie "Badehotellet." En anden ting, som John og Lene Haurits nu arbejder på, er, at vandrerhjemmet skal blive en del af Kerteminde. - Vi har fundet ud af, at vandrerhjemmet slet ikke er så lokalforankret, som vi havde troet. Det er noget, vi arbejder på at blive nu, siger John Haurits. Det var blandt andet derfor, at parret begyndte at invitere til fredage med koncerter og mad. - Nu planlægger vi ud i fremtiden, at der skal være temaaftener, hvor der eksempelvis serveres italiensk eller spansk mad. Det kan vores køkken sagtens finde ud af at lave. Det laver nemlig rigtig god mad, pointerer Lene Haurits og fortæller, at det har mange af gæsterne, der har været forbi koncerterne, også konstateret. - Mange har til de arrangementer spurgt: Hvor får I mad fra? Når vi har svaret, at det er fra vores eget køkken, er de blevet meget overraskede, ler hun.

Træt af byggestøv Det er på søndage og hverdage, at værtsparret på vandrerhjemmet vil skrue lidt op for arrangementerne. - Vores lørdage er simpelthen bookede, understreger Lene Haurits. Hun glæder sig nu til, at byggeriet står færdig. - Jeg er ved at være lidt træt af at gøre rent efter håndværkere. Når jeg lige synes, at jeg har gjort rent et sted, kan jeg gøre rent et nyt sted, fordi byggestøvet igen har lagt sig, smiler hun. Det nye byggeri er også med sprossevinduer, og det kan rengøringen på vandrerhjemmet godt være lidt trætte af. - Men det har været vigtigt for os, at det nye byggeri blev i samme stil, så det passede til et hus, der ligger i skovkanten, pointerer Lene Haurits.