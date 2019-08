Så er der Kerteminde Havnefest: Ny formand blev shanghajet på kiropraktorens briks

Kerteminde: - Ku' du ikke tænke dig at blive formand for havnefesten?

Spørgsmålet var enkelt og faldt, da Preben Frets lå på briksen hos kiropraktor Bo Kempf for at få styr på sine skavanker.

De to herrer kendte hinanden fra badmintonklubben, men Bo Kempf er også formand for Kerteminde Roklub og vidste, at havnefesten nu kom til at stå uden formand.

Sidste års havnefest fandt sted i skyggen af en trussel om, at havnefesten ikke ville fortsætte i sin eksisterende form. Efter syv år som formand for Kerteminde Havnefest havde Kris Petersen mistet kampgejsten og ville give formandskasketten videre.

Bo Kempf kendte Preben Frets som tidligere formand for den lokale badmintonklub og for halklubberne i Kerteminde og vidste, at Preben Frets var en gavet mand med erfaring med at arrangere koncerter med Big Fat Snake og med Kim Larsen ude ved roklubben.

Preben Frets var gået på efterløn og tænkte:

- Jo, jeg kan godt blive formand for havnefesten.

Derfor kunne ivrige havnefest-gæster ånde lettet op. Kerteminde Havnefest skulle nok bestå, og nu finder den atter sted i weekenden - stort set i samme form som de andre år.

Preben Frets så det som sin første, vigtige opgave, at han ville sørge for, at folk arbejdede mere sammen, så alt ikke hvilede på én mand, som Kris Petersen havde følt, at det gjorde.