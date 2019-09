Så begynder l'hombreklubben igen

Kerteminde: Tirsdag 3. september tager Kerteminde L'hombreklub hul på en ny sæson.

L'hombreklubben er nu rykket fra restaurant Marinaen i Kerteminde til Kulturhus Fjorden.

Klubben vil meget gerne have nye medlemmer - gerne yngre og også gerne kvinder, for selv om l'hombre betyder mand, er det ikke kun for mænd, understreges det.

Så hvis du har lyst til at prøve kortspillet af, skal du være mere end velkommen.

- Vi har det meget hyggeligt, lyder det fra klubben, der lover, at du vil blive taget kærligt imod, og du vil få en grund oplæring i spillet.

Desuden skal du ikke betale kontingent den første måned.

L'hombreklubben begynder at spille klokken 19.