Så begynder det gode liv igen på Plejecenter Fjordly

Kerteminde: Café "Det gode Liv" på Plejecenter Fjordly begynder efterårssæsonen fredag 6. september kl. 14.30 og fortsætter fredag i lige uger.

Cafeen har til formål at være et samlingspunkt for kommunens ældre beboere, og der er adgang for alle. Cafeen drives af Ældre Sagens lokalafdeling i Kerteminde. De låner festsalen af plejehjemmet, og Ældre Sagen betaler underholdningen, som er fællessang, stolegymnastik samt musik eller foredrag.

- Vi er taknemmelige for de mange musikere og foredragsholdere, som stiller sig til rådighed for et rimeligt beløb, så vi kan afholde cirka 25 cafeer om året samt sponsorere onsdagscafeens oktober-program. Efterårets program tager os med i kongens køkken, en tur med den transsibiriske jernbane, til Christiansborg, tilbage til "De gode gamle dage", og giver genhør med dejlig musik, fortæller tovholder Jacob Peder Dauerhøj i en pressemeddelelse. /EXP