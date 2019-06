SSP-medarbejder om festglade unge ved Boris Fisk: - Det er vigtigt, at der kommer forældre på banen

- Det er superærgerligt, når det ender med, at nogle unge ikke behandler ting ordentligt. Det er en udfordring, men ikke en SSP-udfordring. Det handler om opdragelse og kultur blandt de unge. Det er vigtigt, at der kommer forældre på banen, siger hun og tilføjer:

Festerne har de seneste dage medført dårlige oplevelser for Boris Fisk med blandt andet ødelagte flasker og skrald. Det er noget, SSP-medarbejderen er opmærksom på. Hun laver opsøgende arbejde, når hun kommer forbi. Som SSP-medarbejder har Annette Trabjerg nemlig kontakt til kommunens unge for at forebygge blandt andet kriminalitet og misbrug.

Boris Fiskehus delte sin oplevelse med festglade unge om aftenen ved fiskehuset på Facebook og på kort tid strømmede kommentarerne ind. Sammen med SSP-medarbejder, Annette Trabjerg, påpeger han dog, at det kun er de få, og at det ikke er et større problem. Arkivfoto: Jens Wognsen

- Ikke større funktion

SSP-medarbejderen erkender dog, at hun også kan være med til at gøre noget i sit opsøgende arbejde.

- Jeg kommer forbi og beder dem bruge skraldespanden, ikke ødelægge ting, snakker med dem og observerer de forskellige grupperinger. Men jeg har ikke en større funktion end det. Vi vil gerne samarbejde, siger Annette Trabjerg.

De unge samles der måske, fordi de gerne vil have et sted, hvor de kan være sammen og have det sjovt. Hvad gør I for, at det kan ske på en måde, så det ikke skaber problemer?

- Vi har ungdomsklubber og andre tilbud, som de unge benytter, men spørger man dem, hvad de ellers gerne vil have, er det et sted, hvor de kan være i fred, ryge og drikke. Og det kan vi som kommune ikke give dem, siger SSP-medarbejderen.

Ligesom ejeren af Boris Fisk påpeger hun, at det dog kun er enkelte, der skaber problemer.

- Det er også vigtigt at holde fast i, at det ikke er alle, der er besværlige. Det er de få. Der er måske 50, og fem af dem skaber uro. Det skal ikke tales op til noget, det ikke er. Det er synd for de andre unge, siger Annette Trabjerg.