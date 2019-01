SMS-undersøgelse: Tilfredse kunder i forsyningen

Nordøstfyn: Rent vand i hanerne, varme på radiatoren og nogle, der fjerner affaldet er tre væsentlige faktorer for, at vores hverdag fungerer.

Heldigvis er de tre faktorer velfungerende i hænderne på Kerteminde Forsyning. Det siger forbrugerne i en ny kundeundersøgelse, forsyningen netop har gennemført.

Kunderne svarer blandt andet, at de er klar til at tage fat med den nye sorteringsordning. Men de er ikke helt tilfredse med, at plastik ikke er indeholdt i den nye ordning.

- Forbrugerne har særlig fokus på plastik, fortæller Michael Høj-Larsen, direktør for Kerteminde Forsyning.

- Det har vi også, men hellere end at gøre det en del af sorteringen nu, håber vi at være med i et fælles fynsk plastgenbrugsanlæg om et par år. Så i mellemtiden skal vi bede forbrugerne om at bringe deres plastik på genbrugspladsen.