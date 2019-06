S+C sender spareforslag om ny skolestruktur i høring: - Det her er førte skridt på vejen til de små skolers død

Kerteminde: - Det her er første skridt på vejen til de små skolers død, advarer formand for børn- og skoleudvalget, Jutta Nielsen (Ø), efter at et flertal i udvalget har valgt at sende tre spareforslag i høring, der vil lave om på skoledistrikterne i Kerteminde Kommune.

- Vi har været der før, og vi ved, at det giver kæmpestore bekymringer ude på de små skoler. Det er der ingen, der kan være tjent med, fortæller Jutta Nielsen, der ærgrer sig over, at skolebestyrelserne endnu engang skal til at skrive høringssvar og protestere mod ændringer i skolestrukturen.

De tre forslag til en ny skolestruktur er en del af et større sparepakke, som i 2020 skal finde to millioner kroner på skoleområdet, stigende til fem millioner i 2021.

Forslagene er udtænkt af en styregruppe bestående af lokale skolefolk, der i alt har peget på 11 spareforslag. Børn- og skoleudvalget valgte kun at pille et af forslagene ud, inden de blev sendt i høring. Nemlig et forslag om at bygge en ny storskole i Kerteminde til 300 millioner kroner.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod, at sende de tre forslag om at ændre i skolestrukturen i høring. Men De Konservative og Socialdemokraterne har til sammen flertal i udvalget.