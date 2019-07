Rylen kom og satte fut i festen: Kommunen skal på med arbejdshandskerne

Der var tyvstartet lidt om formiddagen, men det var først, da Rylen lagde til med dronning, minister og kirsebærpiger, at festen for alvor tog fart. Talerne var fyldt med kritik af kommunen.

Vejret var perfekt - lidt skyer, så det var muligt at gå rundt uden at svede og samtidig varmt nok til shorts. Der var lidt frygt for regn, men der kom kun et par dråber om formiddagen.

Kerteminde: Fredag var dagen, mange havde ventet på. For nogen er det den bedste højtid på året - og med god grund. Kirsebærfestivalen er et højdepunkt hvert år.

Kommunen skal gøre mere, og det er let at love, for de bidrager stort set ikke med noget, som det er lige nu

Da hun kom ind med Rylen og det store smil, var det et festfyrværkeri af glade folk og turister, der måbende kiggede på, og lignede nogen, der ikke kunne forstå det, de var vidne til. Samtidig var der de ihærdige, der stod klar til at fylde deres medbragte poser med de søde bær, som dronningen og hendes kirsebærpiger gavmildt delte ud af.

Stikpiller til kommunen

Traditionen tro afholdt dronningen sin tale, og der var masser af stikpiller til kommunen. Det var der også i både den afgående og den nye kirsebærministers ditto.

Nils-Peter Holm måtte afgive sit skærf og give det til Kurt Risskov Sørensen. Med skærfet fulgte også et par arbejdshandsker.

- De skal bruges i alle Kertemindes grønne områder, sagde Nils-Peter Holm.

Den nyudkårede kirsebærminister havde også et par ting at sige. Blandt andet lovede han at kæmpe for Kirsebærfestivalens økonomi. Det vil han gøre ved at tage fat i kommunen.

- Kommunen skal gøre mere, og det er let at love, for de bidrager stort set ikke med noget, som det er lige nu, sagde han i sin tale.