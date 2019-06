Rude smadret i Sparekassen Fyn

Ældre mand på elscooter skal nu have fat i sit forsikringsselskab

Kerteminde: Et stort facadevindue i Sparekassen Fyn på torvet i Kerteminde måtte give fortabt, da en ældre herre på en elscooter fredag bakkede ind i den. Kundemedarbejder Anne Offersen bevidnede det selv:

- Og vi har lige fået lavet ruden, så det var næsten det mest ærgerlige. Der har i årevis hængt plakater på ruden, da det er byens fremmeste udstillingsvindue, men glarmesteren siger altså, at ruden ikke kan holde til. Solens varme får det til at sprække, så det er derfor slut med at hænge plakater på den, fortæller hun.

Fredag krakelerede ruden altså endnu en gang. Striber af gaffatape holder sammen på glasset, indtil forsikringssagen er på plads og en ny rude kan sættes i.