Røveri i Superbrugsen Langeskov: Tre butikstyve efterlyses med overvågningsbilleder af Fyns Politi

Langeskov: Lørdag blev julehyggen spoleret i Superbrugsen i Langeskov, da tre butikstyve var på rov. Tyveriet udviklede sig ifølge brugsuddeler Kim Ernstsen nærmere til et røveri, da en medarbejder afslørede butikstyvene.

Tyveriet skete lørdag omkring kl. 17.20.

Fyns Politi har udsendt en efterlysning på Twitter, med billeder fra overvågningskameraet, hvor de beder om hjælp til at identificere de tre mænd. Mændene er muligvis fra Østeuropa.

- Der kommer tre østeuropæere ind i butikken, som går og fylder jakkerne og lommerne med spiritus og oksekød og tandbørster, fortæller brugsuddeler Kim Ernstsen.

- En af mine medarbejdere er nede at handle og tager så fat i en af de her fyre oppe ved kassen, da han er på vej ud. Min medarbejder konfronterer ham og spørger, om han lige må have lov at se, hvad han har i jakken, og løfter jakken til side, og kan så se alle de her tyvekoster inde under jakken.

Manden, der ifølge Kim Ernstsen virker lidt fra den og muligvis er påvirket af alkohol, reagerer meget voldsomt på konfrontationen, og slår ud efter medarbejderen.

- Han rammer ham på øret, det er ikke så alvorligt, men han har jo tydeligvis sigtet efter hovedet. Og så flygter han derfra og skubber kunderne væk med begge arme, idet han løber ud.

Butikstyven løber derefter gennem Langeskovcentret og forsvinder, flere kunder sætter efter manden, men forgæves. I mellemtiden er de to andre butikstyve også gået ud af butikken uden at betale.

- På den måde tyveriet forgår og den måde de flygter på, så takserer det som røveri, konstaterer Kim Ernstsen.

De tre mænd stjal en del flasker spiritus, noget dyrt oksekød, tandbørster og sandsynligvis flere ting.

- Jeg tror kunderne synes, det har været en lidt træls og voldsom oplevelse, at man skal opleve sådan noget den 1. december, en juledag, der skulle være hyggens dag, siger Kim Ernstsen.

Vagtchef, Lars Fredensborg, ved Fyns Politi oplyser søndag, at der ikke er nye oplysninger i sagen.