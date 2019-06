Rønninge forsamlingshus skal have nye vinduer: Ønsker lån udsat

Rønninge: Ovenlysvinduerne i Rønninge Forsamlinghus er utætte og skal skiftes.

Det har betydning for et rentefrit lån på 451.975 kroner fra 1997 til renovering af toiletter og entré. Det afdrages med 20.000 kroner årligt.

Den 22. maj 2019 skylder forsamlingshuset stadig 71.975 kroner.

For at sikre penge til ovenlysvinduerne har forsamlingshuset ønsket tilbagebetalingen udsat i 12 måneder. Det har Kerteminde Kommunes kultur- og fritidsudvalg anbefalet, at byrådet siger ja til.

- Vi skal hjælpe, hvor vi kan. De har været gode til at betale af, siger udvalgets næstformand, Allan Thomsen (K) og beretter, at forsamlingshuset én gang tidligere har fået lånet udsat. /amfla