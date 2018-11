Røde sløjfer sælges i Kerteminde

Kerteminde: Soroptimistklubben er i aktion lørdag 1. december for at støtte AIDS-Fondet i anledning af World AIDS Day. De lokale Soroptimister står i Superbrugsen fra kl. 10-16, hvor de sælger røde aids-sløjfer.

- Vi er glade for at støtte op om World AIDS Day i Kerteminde og håber mange vil kigge forbi Super Brugsen, siger Kirsten Sandholm Kristensen i en pressemeddelelse.

World AIDS Day markeres over hele verden - i år for 30. gang. Medicin gør i dag, at hiv-smittede kan leve lige så længe som andre og lige så længe. Men der er endnu ikke en vaccine, og man kan ikke helbrede hiv. /exp