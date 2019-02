Røde Kors sætter nyt hold i Kerteminde-Munkebo

Kerteminde-Munkebo: Er du interesseret i ledelse, kommunikation og samarbejde, og vil du gøre en forskel for udsatte og sårbare i dit lokalområde?

Så bliv formand, kasser eller bestyrelsesmedlem i Røde Kors Kerteminde-Munkebo.

Afdelingen står over for et nyt udviklingsarbejde, hvor man gerne have flere aktiviteter for udsatte familier og ensomme, og måske er der også en mulighed for at åbne en Røde Kors-butik.

Som en del af holdet vil du få en vigtig rolle i at udvikle og drive alle aktiviteterne og styrke det lokale Røde Kors arbejde.

Hvor meget tid du kan lægge i bestyrelsesarbejdet, er op til dig, det kan være fra et par timer om måneden til nogle timer om ugen.

For yderligere information kontakt Per Torsten Sørensen, Regionskonsulent/ National Afdeling, Røde Kors Danmark. Email: pesoe@rodekors.dk eller tlf: 25151479.