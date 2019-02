Revninge: Nye elmålere testes i pilotprojekt

Nordøstfyn: Elnetselskaber skal opsætte fjernaflæste elmålere hos alle elforbrugere inden udgangen af 2020.

Derfor indgik nef Fonden, Ravdex A/S og nef Fiber A/S i 2018 en aftale med den norske leverandør OneCo Elektro AS, om 16.700 fjernaflæste elmålere til forbrugerne på Nordøstfyn.

De målere er man i øjeblikket ved at teste.

- Vi er ved at køre pilotprojekt med leverandørens løsning. Det kører vi ude i Revninge by og opland. Hvor vi tester igennem, om systemet fungerer, som vi forventer. Senere på foråret forventer vi, hvis alt er i orden, at begynde at rulle ud i større stil, så vi kan blive færdige inden året 2020 er omme, siger Torben Larsen, direktør for Ravdex A/S, som konstaterer, at det indtil videre fungerer, og at der kommer målinger, som der skal.

De fjernaflæste målere betyder, at kunderne fra 2020 slipper for at aflæse deres elmåler, da det sker helt automatisk.

Elmålerne har desuden potentiale til at kunne kommunikere med andre forbrugsmålere, så man kan aflæse for eksempel vand- og varmemålere for andre forsyninger i området. /mtt