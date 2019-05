Retro-rock: The Spacemakers og Night Riders spiller til aften med mad, musik og dans.

Mesinge: Forsamlingshuset i Mesinge står igen bag et arrangement med musik og dans.

Begivenheden kaldes "Forårsfest i Mesinge Forsamlingshus", og datoen er lørdag 25. maj.

Det bliver med to orkestre: The Spacemakers og Night Riders.

The Spacemakers er kendt for at være et af landes bedste 60´er-orkestre, og der er en ny cd på vej fra orkestret. Den er i handlen inden længe, fortælles det i en pressemeddelelse.

Det andet orkester, Night Riders, har også været på i mange år.

- Det bliver en aften med mad, musik og dans i forsamlingshuset og med mulighed for at møde nye mennesker, lyder opfordringen.

Maden i forsamlingshuset på Fynshovedvej 162 bliver en anretning.

Mesingeforsamlingshus.dk er navnet på hjemmesiden for forsamlingshuset, der har Gert Tofte som formand, og Lars Jensen er kasserer i foreningen, som driver huset. /SH