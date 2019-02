Restaurant ved havnen stadig til salg: - Den skal helst ikke stå tom en sommer til

Kerteminde: Restaurantskibet på havnemolen i Kerteminde, der tidligere husede Gittes fiskehus og Restaurant Thorsteds, har stået tom, siden cafe Nova for et års tid siden flyttede ud.

Ejeren af bygningen Jan Hansen har nemlig endnu ikke haft held med at sælge, selvom bygningens beliggenhed er helt unik.

Han fortæller, at der ellers har været mange, der har været interesserede, men fælles for dem alle er, at de ikke har haft penge til det.

Indtil videre har Jan Hansen selv haft den til salg med et til-salg skilt i vinduet, men nu overvejer han at tage skrappere midler i brug.

- Den bliver overgivet til en ejendomshandler inden så længe. De har mere forstand på at sælge den, end jeg har. Jeg er jo bare entreprenør, konstaterer Jan Hansen og tilføjer:

- Så må vi håbe og tro på, at der sker noget. Den skal helst ikke stå tom sådan en sommer til jo. / mtt