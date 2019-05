Kerteminde: Lørdag den 25. maj kl. 14.30 fejres der "Havnens dag," og i restaurant Havnens hyggelige gårdhave serveres der kolde øl og god musik. Her kommer nemlig duoen Per Bass Hansen og Jens Bjørn og synger og spiller guitar. Repertoiret er bredt, lige fra "Lyse nætter" til "Johnny b Goode". Jens Bjørn er måske mest kendt for sine fortolkninger af John Mogensen, så mon ikke der vil komme et par stykker af dem? /exp