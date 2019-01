Arbejdet med at lave en ny samlet lokalplan for midtbyen har givet restauratør Michel Hovmand nyt håb om, at der kan blive plads til et orangeri foran hans restaurant Anomia.

Kerteminde: Der var sådan set ikke nogen, der rigtigt havde noget imod et orangeri foran restaurant Anomia, da Kerteminde Kommune for et års tid siden gav afslag på ansøgningen om at måtte bygge glas uden om den udendørs servering - så at sige. Kirken havde intet at indvende, og bevaringsforeningen havde sagt god for det.

Argumentet var, at det strider imod den bevarende lokalplan. Og da kommunen netop i denne tid er i færd med at lave en samlende lokalplan for bymidten, så har han fået ejeren af restaurantbygningen, Jens Peter Henriksen, til lige at minde kommunen om det store ønske om et orangeri.