Reparation og besparelse: Svømmehal holder lukket i sommerferien

En kombination af planlagte reparationer og besparelser på personale betyder, at svømmehallen Munkebo holder lukket i seks uger i sommerferien 2019.

Munkebo: I seks uger af sommerferien 2019 kommer svømmebads-gæster til at møde et "lukket"-skilt i vinduet i svømmehallen i Munkebo.

I uge 26 og 27 skyldes lukningen, at det lille svømmebassin skal repareres. Men svømmehallen kommer også til at holde lukket i uge 28-31.

- Det er i forbindelse med vores store budgetreduktion, at jeg har valgt at indstille, at vi lukker ned i fire uger, fortæller halinspektør Allan Sjørslev.

- I forbindelse med at vi har afskediget mange personer, har jeg været nødt til at kigge på åbningstiderne, for som udgangspunkt har jeg ikke mandskab til det.

Besøgstallet i sommerferien er meget afhængigt af vejret, og har været temmelig skidt i sommer på grund af det gode vejr. På dage med bagende sol kan besøgstallet ligge på helt ned til 10 personer.

- Men det er ikke derfor jeg lukker, understreger Allan Sjørslev.

- Jeg har en helt anden virkelighed nu, hvor jeg har et helt andet budget jeg skal have til at løbe rundt.