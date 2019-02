Rejsegilde på Rønningevej: Mild vinter har sat skub i byggeri

Langeskov: For et år siden fortalte Henrik og Donna Lena Madsen om deres boligprojekt med 14 rækkehuse på Rønningevej i Langeskov, der ventede på at blive godkendt af Kerteminde Kommune. De håbede, at byggeriet kunne begynde til maj, så de første beboere kunne flytte ind sidst på året. Sådan gik det imidlertid ikke.

Projektet blev forsinket, og man kunne først gå i gang med at bygge i efteråret, men herfra har det ellers taget fart.

- Vi har faktisk rejsegilde her den 21. februar, hvor borgmesteren også kommer og siger et par ord, fortæller Henrik Lena Madsen.

Rækkehusene er bygget i to klynger - nogle nordvendte og andre sydvendte - og de nordvendte huse er ifølge Henrik Madsen ret langt.

- Der er ved at blive lagt tagsten på, og murerne er ved at mure ydervæggene. Så det ligner faktisk rigtige huse, siger han, og tilføjer, at det er gået så stærkt, fordi det har været en mild vinter.