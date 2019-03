Borgmester Kasper Olesen (S) tog godt nok første spadestik allerede i marts , og dengang hed det sig, at huset ville stå færdigt i sommeren 2018. Men det viser sig nu, at en regnefejl har forsinket og fordyret projektet.

Langeskov: Fire år efter at en brand raserede vikingehuset på Bytoften, er konturerne af et vikingelanghus igen ved at rejse sig over naturområdet i udkanten af Langeskov by.

Planerne om at bygge huset op igen mødte en del komplikationer i form af kommunikationsproblemer med forsikringsselskabet , borgerprotester og underskriftsindsamlinger , men en arbejdsgruppe har lige siden kæmpet med at udvikle og realisere projektet.

- Første spadestik skete lige før påsken, så arbejdet kunne gå i gang i april. Det er der, hvor statikberegningerne kørte, og fejlen blev adresseret første gang. Så gik der tid med at søge tilladelser, og så nærmer vi os sommeren, hvor det på grund af ferie ikke har været muligt for entrepenøren at gå i jorden før til september. Det er rigtig lang tid og meget beklageligt. Det har været en lang, sej proces, fortæller han.

Der skulle med andre ord kraftigere byggeelementer til at bære huset gennem et stormvejr. De nye beregninger hos kommunens rådgiver OBH Gruppen samt udgifter til kraftigere stolper har gjort vikingehuset 200.000 kroner dyrere end forventet.

Mindre udemiljø

I spidsen for den står blandt andre Langeskov-borger og nuværende borgmester Kasper Olesen (S). Han ærgrer sig over forløbet:

- Det har været en alt, alt, alt for lang proces. Alt hvad der kan gå galt, er gået galt i det her i forhold til processen. Som aktiv i en arbejdsgruppe er det fuldstændig utilfredsstillende, at det bliver trukket så langt ud, og der er så mange bump på vejen, men det er noget, vi allesammen må lære af, siger han.

Budgetoverskridelsen kommer dog ikke til at belaste kommunekassen. Der bliver blot 200.000 kroner mindre at lave læringsmiljø for udenom vikingehuset.

- Summa summarum er, ja lige nu får vi et stort rigtig flot hus derude, og det er noget, som Østfyns Museer er inde over. Det er noget, de kan bruge i den samlede vikingestrategi for hele Kerteminde Kommune. Men det bliver ikke med det undervisningstilbud, vi havde drømt om i arbejdsgruppen, fortæller Kasper Olesen.

En form for udemiljø bliver der dog tale om, forsikrer både han og Christopher Lindberg:

- Vi har nu delt projektet op i to etaper for at være sikre på, at der er penge nok. Udenoms-arealerne skal vi tænke på en anden måde. Hvordan får vi etableret et læringsmiljø i samme kvalitet til færre penge. Det har vi i arbejdsgruppen mange forslag til, hvordan man kan gøre.

Den del skal arbejdsgruppen mødes om i december, og om alt går vel, er planen, at vikingehuset står færdigt inden årets udgang.