Rådhustrappe spærret af: Undergrunden skrider

Munkebo: Lange baner af rødt og hvidt afspærringsbånd er i øjeblikket det første, man ser, når man nærmer sig trappen til den tidligere rådhus-bygning i Munkebo, hvor der i dag er borgerservice. Kerteminde Kommune har spærret en del af området af, fordi trappens røde klinker er ved at skride ud.

Det fortæller Michael Timm, der er afdelingschef i Faciliteter:

- Der er en sænkning i terrænnet, som vi ikke ved hvor kommer fra. Klinkerne ligger simpelthen vind og skæve, og det er blevet værre og værre med tiden. Vi har ikke spærret af fordi, det er lige ved at brase sammen, det er simpelthen for at folk ikke skal gå og falde. Vi er jo erstatningspligtige, hvis folk falder og brækker benet.

Nogen løsning er dog ikke lige om hjørnet:

- Vi er ved at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Folk kan komme ud og ind af rådhuset alligevel, så vi tager den, når vi får tid. Vi ved ikke noget i øjeblikket, fortæller Michael Timm.