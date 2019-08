Rådhuslukning fremtvinger rokade: Munkebo Bibliotek flytter ind i forsamlingshuset

Når der skal skaffes plads til 150 embedsmænd, er det ikke gjort med at rykke 10. klassecenter ud. Derfor flyttes der lidt rundt på de eksisterende "beboere" i det, der engang var Troelskærskolen.

Munkebo: Vi skrev i avisen torsdag, at 10. klassecenteret skal rykkes ud af det tidligere Troelskærskolen, fordi det skal skaffes plads til 150 embedsmænd. Det er et af resultaterne af den store spare-kommunal-plads kabale, der blandt andet dikterer lukning af Munkebo og Langeskov Rådhuse.

Men det var altså kun en del af sandheden, at 10. klassecenter rykker ud for at give plads. Der er flere, der må rykkes rundt på.

- Ja, det er rigtigt, at der sker lidt rokader, siger Palle Hansborg-Sørensen, tidligere borgmester og medlem af Virk og Gro-gruppen.

- Biblioteket skal rykke ind i det nuværende Forsamlingshus. Det giver mindre plads, men vi har jo i lang tid haft et forsamlingshus med imponerende meget plads i forhold til de to andre biblioteker. Der kan godt indrettes et ordentligt bibliotek i forsamlingshuset, siger han.

- Forsamlingshusets funktioner lægges sammen med festsalen i kulturhuset - det er jo egentlig det samme på to forskellige måder. Det eneste, der mangler, for at det kan fungere, er lidt køkkenfaciliteter ved festsalen.