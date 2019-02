Projekt forsinket af sluse og havneplan: Stadig planer om restaurant på havnekajen

Butler's Choice skulle have åbnet restaurant på havnekajen i 2018. Planerne er imidlertid blevet forsinkede på grund af slusen og havneplanen, men indehaverne tror stadig på at åbne en restaurant med sorthummer.

Kerteminde: I efteråret 2017 kunne virksomheden Butler's Choice på havnen i Kerteminde afsløre, at de havde planer om en restaurant på havnekajen. Hertil havde de fået 750.000 kroner af LAG MANK.

Butler's Choice satsede på at åbne restauranten i 2018, men der er imidlertid stadig ingen restaurant at se på havnekajen. Og det kan sagtens være, at der går lidt tid endnu, før man kan nyde sorthummer på havnen.

- Der er simpelthen nogle eksterne faktorer med alle de ting, der er sket i kommunen, der har gjort det, forklarer kommunikations-ansvarlig i Butler's Choice, Helle Stokkebye Johansen, om forsinkelsen.

Først var det planerne om en sluse, der satte projektet på pause, og nu afventer man, hvordan en restaurant kan passe ind i havneplanen.

- Vi kan jo ikke gå i gang med at bygge, hvis der sker nogle ændringer hernede på havnen. Så vi bliver nødt til at vente og se, hvad der sker af ændringer, før vi kan gå i gang.

- Vi kan ikke fortælle så meget nyt lige nu, for vi er i dialog med kommunen i forhold til den her nye havne-masterplan, som foreligger, fastslår hun.