Program for Kertemindedage kan hentes på biblioteket

Kerteminde: Programmet for efterårets Kertemindedage fra 3. oktober til 6. oktober er nu færdigt og præsenteres i en folder, som snart kan hentes på Kerteminde bibliotekerne og på kirkekontoret. Der kommer foredragsholdere, som fokuserer på temaet: Mure.

Torsdag aften 3. oktober taler Rune Lykkeberg, redaktør for dagbladet Information, om sin bog "Vesten mod Vesten" med efterfølgende natmad og samtale. Fredag aften 4. oktober vil tegneren og dramatikeren Nikoline Werdelin fortælle historier om "Mure om min have", om menneskets indre og ydre mure. Lørdag formiddag 5. oktober kommer tidligere minister Christian Friis Bach for at belyse "Mure og magt" i den store verden, og lørdag eftermiddag 5. oktober vil korrespondent og forfatter Lasse Soll Sunde fortælle om, hvordan "Kirken var bag Berlinmurens Fald".

Søndag eftermiddag spiller Jørgen Greve teaterstykket "Rejsen" om menneskets søgen efter egen identitet på Kerteminde Amatør Teaters scene. Billetter til arrangementerne kan købes på kirkekontoret i august og september.

"Kertemindedage" er et samarbejde mellem Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.