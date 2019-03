Prøv kajak: Kerteminde Kajakklub holder åbent hus og alle kan prøve at ro kajak

Kerteminde/Munkebo: Kajakklubben i Kerteminde holder åbent hus lørdag 16. marts i svømmehallen i Munkebo Idrætscenter kl. 12-14.

Arrangementet er gratis og begynder kl. 12 i et mødelokale, hvor man over en kop kaffe kan få en snak om mulighederne for at lære at ro kajak.

- Kom i god tid, så vi kan snakke sammen. Bagefter får alle en mulighed for at komme i vandet og i en sikker havkajak under kyndig instruktion. Man skal blot medbringe badetøj, håndklæde og shampoo, skriver formanden Mikael Andersen i en pressemeddelelse.

- Meget erfarne kajakroere vil vejlede og hjælpe til med, at det bliver en god og sikker oplevelse. Kerteminde Kajakklub passer altid meget på begynderne, og der vil hele tiden være en erfaren instruktør sammen med dig.

Formanden opfordrer til, at interesserede ringer 22 32 71 74 og eller sender en mail til mka@andersen.mail.dk. /SH