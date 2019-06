Præmievindende schweizerbrød: Langegades Bageri er blevet certificeret til at bage efter patenteret schweizisk opskrift

Kerteminde: Det tager tre dage at lave et rigtigt Pain Pailasse-brød. Så er det til gengæld også et meget lækkert og rustikt brød, der kommer ud af det. Brød, som man kan finde hos Langegades Bageri.

Det er ikke alle og enhver, der kan og må bage og sælge Pain Pailasse. Brødet er bagt efter en schweizisk opskrift med mel, specielt udviklet til netop dette brød. Patenthaverne udbreder brødet over store dele af verden ved at lade bagere gennemgå et bagekursus, inden de kan få lov at købe det særlige mel og bage efter den hemmelige opskrift.

En af de nu 30 danske bagere, der tilbyder schweizerbrødet, er Henrik Bendtsen i Langegades Bageri.

- En dag kom der en og spurgte, om jeg ikke var interesseret, og det var jeg selvfølgelig, fortæller Henrik Bendtsen.

- Det er da godt for den faglige stolthed at have det på hylden, og det er godt for kunderne i Kerteminde, at jeg kan tilbyde dem det her brød.