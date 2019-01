Han ser sig om i det rummelige klubhus , han selv har været med til at bygge og konstaterer, at det har været 40 gode år.

Han kom ind i bestyrelsen i 1979, og selvom han dengang svor, at det kun var for et par år, så er det først nu, 40 år senere, at han synes, at han har gjort sin del, og nu godt kan trække sig tilbage. Det sker ved klubbens generalforsamling sidst på måneden.

Hovedformand siden 2000

Poul Pedersen startede med at sidde i foreningens fodboldudvalg.

- Dengang havde vi kun en enkelt bane, men efter et par år lykkedes det os at få en til. I starten havde vi ikke lys på banen, men det klarede vi med at køre fem-seks biler i stilling rundt om banen og så lade dem holde med lys på, griner han.

Foreningen bestod den gang af et fodboldudvalg og et gymnastikudvalg, men i løbet af 80-erne kom der et badmintonudvalg og et aktivitetsudvalg til, og så blev det også aktuelt at have en hovedformand. Denne formand har siden 2000 heddet Poul Pedersen.

- Men nu er vi igen nede på et fodbold- og et gymnastikudvalg, og så er det lige lovlig flot også at have en hovedformand, siger han.

- Det er den ene af årsagerne til at jeg stopper. Den anden er, at knæene ikke længere er helt gode. Men det betyder jo ikke, at jeg holder op med at komme i klubben, Jeg har blandt andet lovet Ove Nielsen at hjælpe med at male banerne op.