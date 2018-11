Politisk flertal vil sælge Kerteminde Byskole

Skoleleder Jesper Bech er begejstret for idéen om at sælge den utidssvarende byskole. Foto: Helle Kryger.

Området skal udvikles og finansiere en nybygget skole i Søvangsparken, mener et politisk flertal i byrådet

Kerteminde: Da tidligere skolebestyrelsesformand og Venstre-politiker Harris Sander Brandt for nylig foreslog et salg af Kerteminde Byskole i et læserbrev, kom han flere politiske kolleger i forkøbet, viser det sig. Både Socialdemokraterne og De Konservative har nemlig i flere måneder arbejdet bag kulisserne på en idé, hvor man sætter byskolen til salg, udvikler området og finansierer en nybygget skole for pengene. Det fortæller borgmester Kasper Olesen (S): - Fra Socialdemokratiets side har vi drøftet akkurat det her, og vi ville have taget det med i det nye år, når processen omkring skolebesparelserne skulle startes op. Men lad os bare tage den nu. - Grunden til, at vi har drøftet det her, er ikke for at få penge i kassen, men fordi vi er nødsaget til at handle på de udfordringer på det stigende børnetal, som vi ser i Kerteminde. Det er jo ikke de største udbygningsmuligheder, man finder på Kerteminde Byskole. Derfor kunne der være en idé i at drøfte det.

Byskolen optager en attraktiv beliggenhed midt i byen og fordeler sig over et stort område, der kunne udvikles til boliger og erhverv. Foto: Helle Kryger

En skole for hele midt-kommunen Idéen vækker begejstring hos skolelederen på Kerteminde Byskole, Jesper Bech Madsen: - Jeg bakker bestemt forslaget op, for hvis man skal lave ordentlig pædagogik, skal rammerne også være til det. Rent pædagogisk er byskolen håbløs at lave pædagogik i. Den er gammeldags og utidssvarende indrettet, og lokalerne er små i forhold til at lave moderne pædagogik. Og hvis der kommer den vækst i Kerteminde by, som man tror, så er der ikke plads på vores skole til flere børn i fremtiden, siger han. Han kommer samtidig med et konkret forslag til en placering: - Byg en ny skole ved Søvangsparken for Kerteminde midt-kommune og lav så et fedt børn- og ungemiljø. Det vil på mange punkter være en magnet for os at kunne tilbyde sådan noget, siger han. Hvad det præcist koster at bygge en ny skole har ingen endnu svaret på, men byggeriet af den nye skole skulle finansieres ved at udvikle det område, skolen ligger på i dag. - Det er jo ingen hemmelighed, at vi ikke lige har adskillige millioner, vi kan tage op af kommunekassen til det. Det er oplagt at udvikle det store område, skolen ligger på i dag. Det kunne være noget a la det, der kommer til at ske nede på havnen. Hvor man får noget bolig for noget erhverv. Naturligvis med respekt for kulturarvsmasterplanen, fortæller Kasper Olesen.

Forældreformand: God idé Den er De Konservative også med på: - Vi har snakket om det både internt og med Socialdemokraterne, og vi er med på at gå i dialog om det, fortæller Klavs Norup Lauridsen. - Søvangsparken er et stort udviklingsområde, som vi gerne vil udvikle endnu mere. Det er oplagt at lægge en ny skole derude. Tæt på hallerne, skov og tennis-baner. Det er et fantastisk sted. Selve prisen har han, som til daglig er skoleleder på Langeskov Skole, heller ikke et bud på: - Der skal vi have nogle flere tal på bordet. Lad os se, hvad det hele kan give. Jeg kender efterhånden en hel del til skolebyggerier og fremtidens skole. Det her kan gøres på mange forskellige måder. Det behøver måske ikke at være så dyrt, selvom det er afsindigt godt og fleksibelt, siger han. I skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole håber formand Svend Riis Eriksen, at visionerne bliver til virkelighed: - Jeg er glad for, at de har taget den ske op med at få kigget på bygningsmassen. Vores mursten er nogle af de dyreste at vedligeholde i hele kommunen. En placering i Søvangsparken er helt oplagt, særligt hvis man tænker foreningslivet med, siger han.