Politikerne har sat et punktum for brostenshelvedet i Kerteminde: Brostenen skal pilles op og erstattes med asfalt

På et møde torsdag besluttede politikerne, at Hindsholmvej op til lyskrydset skal asfalteres.

Kerteminde: Efter seks år med klager og diskussioner fandt økonomiudvalget torsdag en endelig løsning på, hvad der populært kaldes for brostenshelvedet på Renæssancehavnen.

Politikerne besluttede, at brostenen på Hindsholmvej op til lyskrydset skal pille op og erstattes med asfalt.

Med den løsning håber politikerne, at mange års diskussioner om støjen fra brostenene og væltede cyklister stopper.

- Det er rart, at der endelig kan sættes et punktum, fortalte borgmester Kasper Olesen (S) på et pressemøde fredag morgen.

Brostenene i Strandgade og Langegade for lov til at blive liggende. Men i Langegade får miljø- og teknikudvalget til opgave at finde en bedre løsning for cyklisterne.

- Der skal findes en cykelsikker løsning langs Langegade, for vi er helt med på, at det er en udfordring at cykle i Langegade, og det skal der gøres noget ved, fortæller Kasper Olesen.

Det vides endnu ikke, hvornår brostenen bliver pillet op og asfaltmaskinen kørt frem. Eller hvilken slags asfalt, der skal lægges, men politikerne vil have en løsning, der bibeholder det æstetiske indtryk af Renæssancehavnen.

- Det bliver ikke bare sort asfalt. Vi finder noget, der falder godt ind i det resterende, fortæller Klavs Lauridsen (K), der peger på, at man kan få asfalt med granitskæver i.

Følg med på fyens.dk i løbet af dagen, hvor vi løbende fortæller om den nye asfaltsløsning.