Politikerne godkendte planerne for 46 nye boliger i Langeskov

Langeskov: Det var et enstemmigt økonomiudvalg, der på ugens møde godkendte lokalplanen for 46 boliger vest for Elmehaven i den nordlige del af Langeskov.

Lokalplanen var ellers blevet mødt af protester fra lokale borgere, der frygtede, at de nye boliger ville betyde indkiggener for naboerne og trafikproblemer i området.

- Vi har selvfølgelig lyttet til de høringssvar, specielt det der har været omkring kørsel i området, siger borgmester Kasper Olesen.

De 46 huse vil blive opført som etplanshuse i såkaldt tæt-lav byggeri.

Byggefirmaet Mogens Knudsen A/S forventer, at de første huse vil stå klar til juleferien.

Kasper Olesen glæder sig over, at byggeriet af de nye huse er endnu et bevis på, at Langeskov er inde i en positiv udvikling.

- Det er et tegn på den udvikling, som Langeskov er inde i. Der er flere og flere der kigger på de ting, som Langeskov kan tilbyde, siger Kasper Olesen.

Lokalplanen skal endeligt godkendes på byrådsmødet i næste uge.