Nordøstfyn: - Det er et rigtigt godt forslag, som vi alle bakker op om.

Formand for arbejdsmarkeds, erhvervs - og vækstudvalget Jens Gantriis (V) og resten af udvalget tog med glæde imod et forslag fra Knud Skov Ahrnkiel (M) om at forbedre de lokale leverandøreres chance for at handle med kommunen.

- Vi besluttede, at det vil arbejde videre med, og det skal også bredes ud i økonomiudvalg og byråd, siger formanden.

- Det er en beslutning, vi har truffet velvidende, at det ikke bliver nemt, for det er et område, der er meget regelbundet.

De argumenter, der ifølge Knud Skov Ahrnkiels forslag skal være løftestang for, at mindre lokale håndværkere/virksomheder kan få lov at levere til kommunen og kommunale institutioner, er blandt andet miljøet - ikke mindst set i forhold til transport af varer såvel som personer./ström