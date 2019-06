Politikere sætter bosted under lup efter kritik

Langeskov: Der mangler handleplaner på beboerne, medarbejderne har for meget sygefravær, og der mangler systematisk forebyggelse af magtanvendelser. Disse er bare et par af de kritikpunkter, som Socialtilsyn Syd anfører efter bostedet Gyldenhuset i marts fik uanmeldt besøg.

Bofællesskabet Gyldenhuset er et døgntilbud med ti pladser under Kerteminde Kommune for borgere fra 15 år og opefter med udviklingshæmning og med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Pårørende har klaget, og ledelsen er siden hen blevet skiftet ud. Nu følger politikerne i ældre- handicap og psykiatriudvalget udviklingen nøje. Det fortæller formand for udvalget Britt Pedersen (S):

- Vi følger hele tiden op på situationen på Gyldenhuset. Der har været nogle sager fra pårørende, og der er lavet nogle handleplaner, så derfor er den på nu dagsordenen på hvert eneste udvalgsmøde fremover. Vi vil have det på til, vi kan se en forbedring. Vi får at vide, at der sker meget små forbedringer hele tiden. Men det tager tid, siger hun.