Politikere retter ind: Feriepasning bliver både i Langeskov og Kerteminde

Nordøstfyn: Det var helt hen i vejret at byde småbørnsforældre en afstand på 25 kilometer til den nærmeste pasning i skoleferien.

Det har politikerne i børn- og skoleudvalget indset, efter at de i januar besluttede at spare ved at lægge al feriepasning sammen i ét børnehus, ét år af gangen.

En storm af protester mødte dem, efter Fyens Stiftstidende skrev, at det i 2019 kun var daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov, der havde åbent i skoleferien. Det ville nemlig give forældre på Hindsholm en afstand på 25 kilometer til pasning, og gøre det nærmest umuligt for familier uden bil i Munkebo at komme til Langeskov.

- Vi har besluttet at lave det om på grund af de massive protester, der kom. Vi kunne godt se, da vi fik de borgerklager, at der var nogen, der simpelthen ikke kan komme frem og tilbage for at aflevere børn, så de samtidig kan passe deres arbejde, fortæller Jutta Lundqvist (Ø), der er formand for udvalget.