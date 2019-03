- Jeg ved godt, at jeg har sagt det før, men denne gang tror jeg altså, at vi finder en løsning, siger Jesper Hempler (SF), formand for teknisk udvalg efter, at udvalget har behandlet speedway-klubbens tilbud om at købe banen.

Munkebo: Siden miljøkrav i 2017 stoppede for kørsel på den store af Munkebo Speedway Club, har håbet om at få skabt nyt liv på den store bane nogle gange været ganske tæt på at blive slukket.

Men nu blusser det lystigt op igen efter, at formand for klubben, Jan O. Pedersen på klubbens vegne, har sendt et tilbud til kommunen om at købe baneanlægget og selv stå for den støjsikring i form af jordvolde, der skal til for at få motorcyklerne ud på den store bane igen.

Der er ganske vist ikke truffet nogen beslutning endnu, selvom både kultur- og fritidsudvalget og teknisk udvalg har behandlet ansøgningen.

- Det er jo ikke nogen let sag. Hver gang vi syntes, at nu er vi i mål, er der kommet noget i vejen, erkender Jesper Hempler, formand for teknisk udvalg.

- Vi har nu debatteret grundigt i de to udvalg, så næste skridt bliver, at vi sætter os sammen i et fælles møde, så vi får det hele med, siger Jesper Hempler.