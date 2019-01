Politikere er uenige om politianmeldelse af bokser: - Byrådet fremstår som en flok dumrianer

Knud Ahrnkiel - Miljølisten

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man har anmeldt hende. Det er at skyde gråspurve med kanoner.

- Det er ikke i orden, hvad hun skriver, men det ville have klædt Kerteminde Kommune lige at have haft lidt tålmodighed i den her sag. Der er røget en finke af panden, og den skal hun have mulighed for at lave om. Ellers ender det jo med, at vi skal have en gabestok nede foran rådhuset, hvor vi skal have borgerne udstillet til spot og spe.

- Jeg forstår ikke, at man ikke lige stikker en finger i jorden og prøver at gyde lidt olie på vandene, for jeg er helt sikker på, at hvis man lige havde taget en samtale med hende og givet hende lidt mere end en times frist, så kunne man have løst den sag.

- Det vil altid være en tabersag, og hvem får tæskene? Det gør politikerne. Byrådet fremstår som en flok dumrianer, der ikke fatter noget som helst.