Plakatkonkurrence: Skab årets plakat til Fjordens Dag på Fyn - og vind 10.000 kroner

Fyn: Fjordens Dag er et af Danmarks største naturarrangementer, der hvert år tiltrækker cirka 30.000 besøgende. Fjordens Dag inviterer igen i år til en aktiv dag ved fjorden fordelt på fire lokationer rundt om Odense Fjord: Klintebjerg på Nordfyn, Boels Bro ved foden af Munkebo Bakke i Kerteminde, Seden Strandby og Stige Ø i Odense.

I lighed med tidligere år afholdes der også i år en offentlig plakatkonkurrence for at finde motivet til årets plakat for Fjordens Dag. Alle kan deltage i konkurrencen.

Vinderen af konkurrencen udvælges i maj måned blandt alle de indsendte forslag af borgmestrene i Odense, Kerteminde og Nordfyns kommuner. De bliver assisteret af repræsentanter fra Fyns Grafiske Værksted, Fyens Stiftstidende og Fjordens Dag. Vinderplakaten præmieres med 10.000 kroner og vil blive brugt som en del af markedsføringen. Deadline for indsendelse af forslag til plakat er 1. maj kl. 12.

Du kan se kravene til plakaterne på www.fjordensdag.dk/konkurrencer.