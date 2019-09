Peter har haft Herrehuset i 10 år: - Jeg føler, at det er mit andet hjem

For 10 år siden overtog Peter Møller Herrehuset i Langeskov Centret efter sin far, Jens Møller. Peter Møller føler ikke, at han kører på arbejde, når han kører til Langeskov for at åbne butikken.

Langeskov: Arbejdsdagene i forretningen kan være lange, men det er nu egentlig sjældent noget, som Peter Møller skænker en tanke.

- Det har jeg vænnet mig til. Det er en livsstil. Jeg føler bare, at det er mit andet hjem, når jeg er her i forretningen. Jeg føler ikke, at jeg kører på arbejde, for jeg er jo kommet her i så mange år, smiler han.

Tøjforretningen "Herrehuset" i Langeskov Centret har nemlig været i hans families hænder siden 1979, hvor hans far, Jens Møller, overtog forretningen efter V.M. Rasmussen, der grundlagde den i 1946.

- Da jeg var barn, var jeg jo næsten mere her, end jeg var hjemme, fortæller Peter Møller.

I 2009 overtog han styringen af tøjforretningen, og derfor kan han nu se tilbage på 10 år som selvstændig.

Lige i nuet, hvor han sidder her i baglokalet af forretningen, oplever han ikke, at der har været de store udfordringer.

Dog husker han, at begyndelsen var hektisk. Han overtog forretningen 1. februar 2009, og 14 dage før fik han og hans kone tvillinger.

- Der var knald på i den tid, men ligesom så meget andet, gik det jo, fastslår han med et skævt smil.

Peter Møller, der inden, han overtog forretningen, havde arbejdet side om side med sin far i 10 år, valgte ikke at lave de helt store ændringer, da han blev styrmand.

- Jeg har faktisk valgt at føre den samme linje, så jeg tror heller ikke, at kunderne oplevede ejerskiftet, forklarer han og fortæller, at de kunder, som Herrehuset har, er yderst trofaste.

Kunderne er ikke kun fra Langeskov, men kommer fra hele Fyn, fordi de lægger vægt på den service, som Herrehuset tilbyder, og som er sjældent set andre steder.

For i Herrehuset kan du få lagt dit tøj op med det samme på symaskinen bagved. Derfor behøver du ikke vente nogle dage, før du kan få taget dine nye bukser i brug.

Du kan bare lige gå en lille tur i Langeskov Centret, og så er de nye bukser klar.

Det er en service, som Peter Møllers far tilbød, og som Peter Møllers farfar også tilbød i sin tøjforretning, som han drev i Hesselager.

Om to år fylder Herrehuset 75 år, og Peter Møller ser frem til mange år endnu med forretningen.

10 års jubilæum i butikken vil blive markeret med gode tilbud her i sidst i september, lover han.