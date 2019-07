Pernilles teenagere vil hellere på camping end til Caribien: - Vi er som én stor familie

For Pernille Persson og hendes tre børn er den årlige campingferie på Fyn hellig. De er blandt 250 singler med børn, som denne uge fejrer 10 års jubilæum på Camp Hverringe.

Bøgebjerg: Som enhver anden teenager sover 17-årige Andreas Persson længe denne søndag formiddag. Han har været på Roskilde Festival hele weekenden og er svær at få op, da hans mor hiver i FCK-dynebetrækket og hans to søstre ruller gardinerne op i det store safaritelt, som de har lejet på Camp Hverringe. Da lejrchef Torben Frydenlund en halv time senere byder velkommen til morgenbrød i fællesteltet, er Andreas Persson dog alligevel dukket op. - Jeg har ikke festet helt igennem på Roskilde, for jeg ville gerne have masser af energi tilbage til den her uge, fortæller den unge fyr ved morgenbordet.

Sådan kommer du med Der er flere forskellige Facebook-grupper for enlige forsørgere i Danmark, men er du nysgerrig på, hvordan du kommer med på den populære sommerlejr på Camp Hverringe kan du melde dig ind i Facebook-gruppen "Soloforældre på Fyn" (1754 medlemmer) eller "S+ Camp Hverringe." (208 medlemmer). Her kan du møde andre singler med børn og deltage i de aktiviteter, der bliver planlagt på Camp Hverringe og resten af året.

Fra venstre er det Chiquita, Pernille og Naya, som til daglig bor i København. Ved siden af Naya sidder veninden Frieda, som bor i Haderslev. De to piger har mødt hinanden på Camp Hverringe, hvor de de sidste ni år har holdt sommerferie i uge 28. Foto: Helle Kryger.

Tid til bare at være unge Han, storesøster Chiquita og lillesøster Naya har glædet sig til at skifte lejligheden midt i København ud med havudsigt, højt til himlen og en bunke kammerater fra hele landet. Det er 10. år i træk, at de er afsted med Singleplus. Et fællesskab for singler fra hele Danmark, og den traditionsrige sommeruge 28 i det nordøstlige hjørne af Fyn er blevet så stor en succes, at 250 børn og voksne i år er med. 10 års jubilæet fejres med morgenbrød til alle på Camp Hverringes regning. Pernille Persson forsøgte ellers at lokke sine børn med på noget nyt: - Vi rejser til Florida på næste søndag, og der foreslog jeg, at vi kunne nå en uge på Barbados, hvis vi droppede campingturen, men det blev et klart og tydeligt nej tak, fortæller Pernille Persson. - Det her er verdens bedste sted, lyder det kort fra Naya på 12. Chiquita på 20 uddyber: - Man får nogen venskaber herude, som man ikke har lyst til at bytte for noget. Jeg har ikke lyst til at gå glip af noget. Vi er som én stor familie. Vi har kendt hinanden i ni år, fortæller hun.

I 2011 havde Pernille Persson også besøg af avisen på Camp Hverringe. Her med sønnen Andreas, som i dag er 17 år og lillesøster Naya. Arkivfoto: John Fredy

Teltet er booket i 2020 Et blik på en stor whiteboard tavle, der står i fællesteltet afslører, at campingferie er alt andet end kedeligt. Der er fælles løbeture, gåture, yoga, fodboldkamp, vaffelbagning, aftenunderholdning med Jens Ø, tour de campingplads, kagebord og meget andet. Dertil kommer alle aktiviteterne, som campingpladsen tilbyder. - Man kan også bare trække sig tilbage for sig selv og se en god film, men det er sammenholdet, der er det bedste ved at være her. Vi spiller rigtig meget 500, fortæller Chiquita. - Over de her ti år har vi fået opbygget nogen venskaber, som er noget helt andet end derhjemme. Her er der venner fra hele landet. Ålborg, Bogense, Odense, Albertslund og Ballerup. Der er ingen pligter, og vi kan bare rende rundt og være unge. Vi kan finde på at bade om natten i havet eller hænge ud ved dyrene og lave sjov, fortæller Andreas Persson. Men der er også regler, der skal overholdes. Klokken 23 skal der være ro i lejren, og lejrchefen må lige minde forældrene om at hjælpe børnene med klokken. Fredag er det hele forbi. Pernille Persson har allerede booket safariteltet til næste år. - Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan få fri til det, men som min søn siger, så må jeg jo sige op, siger hun.