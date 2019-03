Pengeuge: Elever lærer at lægge budget og modstå fristelser

Uge 11 er lig med Pengeuge, hvor elever landet over rustes til at håndtere deres privatøkonomi. I disse dage får flere af de ældste klasser på skoler i Kerteminde Kommune besøg af Bibi Foged Rasmussen fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Nymarken: Afdrag, indlånsrente, udlånsrente og ÅOP.

Der var begreber nok at holde styr på, da Bibi Foged Rasmussen, der er kunderådgiver og souschef i Sparekassen Sjælland-Fyns lokale filial i Kerteminde, mandag besøgte Nymarken Skole for at undervise 7.C i privatøkonomi.

Sparekassen Sjælland-Fyn er en del af Pengeuge, som løber af stablen i uge 11 og har til formål at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i matematik i folkeskolens ældste klasser. Som noget nyt i år er der sat fokus på de unges færden på nettet.

Pengeuge er skabt i samarbejde mellem Finans Danmark, Danmarks Matematiklærerforening og mere end 700 medarbejdere fra landets banker. I år er mere end 730 skoleklasser tilmeldt over hele landet, og mange af skolerne i Kerteminde Kommune er også meldt til.

- I Sparekassen Sjælland-Fyn støtter vi aktivt op om Pengeuge, fordi vi synes, det er vigtigt at hjælpe de unge godt på vej ind i voksenlivet med viden og tommelfingerregler om privatøkonomi, fortæller Bibi Foged Rasmussen, som har været en del af Pengeugen siden 2014.

- Jeg glæder mig hvert år til at komme ud og møde eleverne igen. Der er ingen dumme spørgsmål eller løftede pegefingre, og forhåbentlig kan jeg give eleverne en sund interesse for deres egen økonomi, så de kan få nogle gode vaner allerede nu, pointerer hun.

Vigtigt er det, at eleverne lærer, at det er givtigt at lægge et budget, at undgå at tage et kviklån, og at de ikke lander i RKI. Som ung er det nemlig let at blive hurtigt fristet.

De unge mennesker i klasselokalet på Nymarken Skole lyttede intenst til kunderådgiveren, inden de skulle teste, om de så også havde forstået, hvad hun havde fortalt dem.

For som en afslutning på undervisningen blev eleverne kastet ud i et pengespil, hvor de i hold skulle teste deres nyvundne viden. Og der var heldigvis en del af den nye lærdom, der hang ved.