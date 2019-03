Patienten er i bedring: Kertemindes økonomi sunder sig

Årsregnskabet 2018 for Kerteminde Kommune er nu gjort op. Det viser, at der er et større overskud end budgetteret. Det var byrådspolitikerne på torsdagens byrådsmøde stolte af, selv om de samtidigt også vidste, at det havde betydet svære besparelser.

Kerteminde: På et tidligere byrådsmøde har Hans Luunbjerg (V) sagt, at Kerteminde Kommune er ramt af Kerteminde-syge. - Vi kan lave nok så mange besparelser, men det nytter ikke noget, hvis budgetterne ikke bliver overholdt i udvalgene. - Der må gøres noget aktivt for at overholde dem, sagde han i august i fjor, hvor byrådspolitikerne efter, at de én gang før sommerferien havde vedtaget et sparekatalog på 20 millioner for at få budgetterne til at hænge sammen, ved den anden budgetopfølgning måtte konstatere, at der skulle spares yderligere 20 millioner kroner. - Patienten er i bedring, kunne han så konstatere på byrådsmødet torsdag aften, hvor et af punkterne på dagsordnen var behandlingen af årsregnskabet 2018. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser 75 millioner kroner, hvilket er større end budgetteret. - Vi kan godt rette ryggen og være tilfredse, konstaterede Venstre-politikeren. Dog måtte han også i samtidigt understrege, at kommunens økonomi stadig i høj grad belastes af udgifter på anbringelses - og sygehusområdet. - Det er ikke alle områder, hvor der har været medvind, pointerede han. - Og så skal vi også huske, at dette resultatet også skyldes, at vi er blevet reddet på arbejdsmarkedsområdet. Her henviste Hans Luunbjerg til, at flere borgere efter de prioriterede indsatsområder, der har været på beskæftigelsesplan, er rykket fra forsøgelsesudgifter til beskæftigelse.

Store og svære beslutninger Borgmester Kasper E. Olesen (S) mente, at Kerteminde Kommunes årsregnskab klart viser, at der er kommet styr på økonomien. - Det har også krævet store og svære beslutninger, fastslog han ærgerligt. - Det har ikke været sjovt at pege på besparelserne. I den forbindelse sendte borgmesteren en stor ros til kommunens ansatte. Heri var Enhedslistens Jutta Lundqvist Nielsen enig. Hun mente, at der skulle sendes en stor tak til de decentrale enheder i kommunen, som har formået at finde flere af de besparelser, som det ikke har været nogen fornøjelse at skulle grave frem. Alene på det område, som hun selv er formand for - børn og unge, har der været en besparelse på 3,3 millioner kroner. - Det gode resultatet er jo desværre ikke kommet uden, at vi har skulle spare, påpegede hun og tilføjede samtidigt, at hun ikke mente, at byrådspolitikerne skulle arbejde på at skabe overskud, men derimod på at udarbejde realistiske budgetter. Jesper Hempler (SF) påpegede også, at det gode resultatet desværre ikke var fremkommet uden, at byrådspolitikerne havde været nødsaget til at kaste sig ud i de to ekstraordinære besparelser. - Og så skal vi lige huse, at vi også stadig har afdrag til lån og anlæg, understregede han.