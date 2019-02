Pas på vejarbejdet derude: Det skal du gøre, hvis der mangler afspærring

Nordøstfyn: Der er rigtig meget vejarbejde i Kerteminde Kommune for tiden. Derfor er det vigtig at passe på, men også at gøre opmærksom på, hvis man ser noget, der ikke er afspærret ordentligt.

1. Kontakt kommunen Ved kommunen kan man kontakte trafik og anlæg. - Vi har ikke kræfter til at køre rundt og tjekke hvert eneste ledningsarbejde, der udføres på vores veje. Så skulle vi have en mand, der skulle arbejde kun med det. Men det har vi ikke. Der er skåret meget, og vi har mange forskellige opgaver, der skal klares i løbet af dagen, fortæller Mladen Grgic, ingeniør ved trafik og anlæg i Kerteminde Kommune. Derfor er de meget taknemmelige, når borgerne gør opmærksomme på det. - Ligeså snart vi får bemærkninger fra borgere eller vores driftsfolk eller andre, så kører vi ud og tjekker med det samme.

2. Kontakt Kerteminde Forsyning Afspærring kan vælte, hvis det blæse kraftigt, eller nogle skubber til det. Hvis der mangler afspærring ved Kerteminde Forsynings arbejde, kan man tage kontakt direkte til dem. - Hvis det er noget, der ser ud som om, det er farligt, må man gerne ringe på vores vagttelefon, fortæller direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen. Nummeret findes på forsyningens hjemmeside.