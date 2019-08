Pas på i Munkebo: Vikingerne kommer

Munkebo: Lørdag indtager vikingerne Munkebo Havn fra klokken 11 til 17.

Vikingemuseet Ladby formidler vikingehistorier med forskellige aktiviteter, og Palnatokes frie mænd fremviser våben og træner - også med de børn, der har lyst til at afprøve vikingernes våben og kampteknik.

Ladbydragen lægger til i havnen og holder åbent skib for interesserede.

Det er også muligt at hoppe ombord på Kristine fra Munkebo til Vikingemuseet Ladby, hvor der bliver lejlighed til at besøge skibsgraven. Billetten for sejlturen over Noret giver denne dag adgang til museet.

Du kan i en lejet kano tage en tur ud på Noret for at deltage i en vikingequiz. Der vil være forskellige spørgsmål, som du finder ved poster på vandet.

Uden mad og drikke dur vikinger heller ikke, og derfor er der også mulighed for at få noget til både til mave og gane.

Det kan du få i jollehavnen og ved kajak - og roklubben, der holder åbent hus denne dag. /mlfa