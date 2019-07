Kerteminde: En flok gæve fritidsvikinger begiver sig på søndag afsted på et to-ugers togt med vores lokale vikingeskib Ladbydragen. Det bliver det første store togt med skibet. Egentlig skulle vikingerne have været på togt sidste år, men i sidste øjeblik blev de klar over, at de ikke var øvede nok. Det er de nu.

- Vi pakker om lørdagen, og søndag morgen klokken otte drager vi ud, fortæller Marianne Sternkopf. Hun er en af dem, der har sat sommerferien af til vikingesejlads.

Togtet kommer til at gå sønden om Fyn med afstikkere til Rudkøbing, Strynø og Als. Undervejs lægger de til i en stribe byer, og i Augustenborg på Als kommer de til at tilbringe et par dage.

- Vi har nogle ærinder undervejs på turen. Vi skal til Rudkøbing for at takke en sponsor. Vi skal til Strynø for at feste med et Vikingelag. Og så skal vi til Augustenborg for at være med til at fejre, at deres vikingeskib Sebbe Als, der er verdens ældste sejlende vikingeskib, fejrer 50 års jubilæum, fortæller Marianne Sternkopf.