Palle Hansborg-Sørensen ærgrer sig over, at politikerne ikke vælger at arbejde positivt med de frivillige i stedet fro at spænde ben. Arkivfoto: Louise Holmgaard Nielsen

- De finder sære argumenter for ikke at støtte os, i stedet for at arbejde positivt sammen med os, beklager Palle Hansborg-Sørensen, Virk og Gro-gruppen, efter at økonomiudvalget har afvist at støtte opførelsen af et info-hus.

Munkebo: Siden Bakkegården på Munkebo Bakke blev revet ned i sommer, har der ikke vært noget toilet på Munkebo Bakke. Det kom blandt andet til at gå hårdt ud over den grønne labyrint, der på godt dansk blev omdannet til et lokum. Samtidig har Østfyns Museer gravet i bakken og gjort mange spændende fund, så det lå lige til højrebenet at opføre et kombineret toilet og infohus. Men ansøgningen om 375.000 blev ikke vel modtaget. Teknisk udvalg sagde: Der står 75.000 kroner på kontoen til mobilt toilet - dem må i kalkulere med som tilskud. Yderligere penge skal i have fra Økonomiudvalget. Men Økonomiudvalget ville ikke give mere, tværtimod ville de ikke engang lade dem kalkulere med de 75.000 kroner, for de skal bruges til mobilt toilet. - På den måde gav politikerne de frivillige en over nakken. I økonomiudvalget stillede de med sære argumenter om, at vi ikke havde regnet alle udgifter med, som om vi slet ikke ved, hvad vi har med at gøre. De skriver, at vi ikke har regnet med udgifter til stikledning - nej, for den er der allerede, da toiletter skal stilles præcis der, hvor det var før nedrivning, bemærker Palle Hansborg-Sørensen. - De kalder også udgiften til rengøring en ny udgift. Nej det er den samme udgift, de har betalt i de foregående 20 år.

Det giver lidt bitterhed Det værste, set fra de frivilliges side, er imidlertid, at økonomiudvalget trak de 75.000 kroner ud af ligningen. - Det giver lidt bitterhed, at de på den måde også har lukket muligheden for, at vi selv bygger huset. Med de 75.000 kroner i udsigt, kunne vi have søgt fonde. Men når fonde hører, at kommunen slet ikke støtter, så gør de heller ikke, beklager Palle Hansborg-Sørensen. - Havde vi haft de 75.000 kroner og fået måske 75.000 kroner mere af en fond, så havde vi til materialer. Og jeg kan love, at stemningen her er sådan, at så smøger vi ærmerne op og bygger selv. Men den mulighed er nu helt smækket i - det er et helt unødvendigt benspænd. I stedet må de nu krydse fingre for, at det vil lykkes politikerne at finde penge til et infohus, når de skal lægge budget for 2020.