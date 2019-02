Pædagoger går alene rundt i børnehaven i ferien: Hvor er børnene?

Alt for mange børn møder aldrig op til feriepasning. 31. december måtte en pædagog gå alene rundt i en tom børnehave i Kerteminde. Nu vil kommunen sætte en stopper for ressourcespildet.

Nordøstfyn: Det vakte ramaskrig i forældrekredse, da det for nylig kom frem, at politikerne vil samle al feriepasning af kommunens børn i Langeskov i 2019.

Forslaget skal spare kommunekassen for 300.000 kroner. Men nu viser det sig faktisk, at forældrene selv kan være med til at skaffe en besparelse på samme beløb.

Alt for mange børn er nemlig meldt til feriepasning, som de aldrig møder op til, og det betyder, at pædagoger møder ind i vinterferien, sommerferien og juleferien uden at have ret meget at lave. Et kæmpe ressourcespild, advarer Britt Troelsen, der er daglig leder i daginstitutionerne Balders Hus og Børnehuset Fjordvang i Kerteminde:

- I sommerferien 2018 oplevede vi, at en tredjedel af de tilmeldte børn ikke dukkede op i ugerne 28, 29 og 30, og der faldt flere og flere fra i løbet af de tre uger. Den 31. december havde vi åbent i Fjordvang, og der var fire børn meldt til, men de dukkede aldrig op. Det vil sige, at vi havde en pædagog, der mødte ind klokken 6.15 og undrede sig over, at der ikke kom nogen børn. Vedkommende gik så hjem igen fire timer senere. Vi bruger enormt mange ressourcer på ingenting. Det er jo ligesom at smide penge ud, fortæller Britt Troelsen.